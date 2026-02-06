産業用バキュームクリーナー＜液体/削り屑＞（業務用）

KARCHER 業務用産業用バキュームクリーナーについて

産業用掃除機は、乾いた湿った切りくず、粗いほこり、および同様の浮遊粒子の定置式、または移動式掃除機用に設計されています。 工業用掃除機は、比較的低い気流で高真空で動作します。

＜液体や削り屑の清掃用＞

大量の研磨屑と潤滑剤用の工業用掃除機 業界では、毎日数時間または24時間年中無休の連続稼働に耐える掃除機が必要です。 物質の範囲は、少量から非常に大量の研磨剤の切り粉や粗い粒子、排出された媒体から油、冷却エマルジョン、水などの液体にまで及びます。IVR-L 65 / 12-1 Tcは、金属加工の切削クズと切削油を同時吸引します。分別廃棄も簡単にできるコンパクトなエントリーレベルのバキュームクリーナーで、クーラント吸引、金属加工の切り屑、固形物を含む水、切削油の吸引、及び分離に適した産業用バキュームクリーナーです。吸引除された屑は切り屑バスケットに集められ、液体成分は排水管を使用して再循環されます。 充填レベルは常に排水管に表示されます。天面中央に吸引口があり、本体はそのままで360°回転可能なため、パイプが絡み合うことなく周囲の汚れを簡単に掃除することができます。吸水量を透明のホースで目視確認でき、ドライブユニット内は汚水で満水になると吸引を停止し、モーターの故障を防ぎます。また、チルト式タンクで、重い切削クズも簡単に廃棄でき、清掃効率が向上します。IVR-L 120/24-2 Tcは、金属加工向上向けに特化した産業用バキュームクリーナーです。強い吸引力で重い切粉も素早く回収し、清掃効率をあげ、コスト削減に貢献します。切粉、オイルに対して高耐久であり、大量の切粉やオイルを吸引する現場では、一般的な乾湿両用掃除機に対して、メンテナンスコストを大幅に削減可能にします。また、オプションの切り屑バスケットを使用することで、切粉とオイルを分けることが可能です。切粉回収量90L、オイル回収量80Lの鉄製の大きなコンテナを持つが、約68kgのみ重さであり、大きなキャスターで移動も簡単に行う事ができます。タンクはチルト式タンクで、180度近くまで傾けて中のゴミを廃棄することが可能です。フォークリフトで持ち上げることができ、チルト式タンクとの組み合わせで重い切粉も楽に回収箱を移すことができます。

＜固形物/粉塵の清掃用＞

特別なフィルターエンジニアリングを備えた掃除機 さまざまな業界では、多様な物質とメディアを掃除する必要があります。 排出された媒体、危険なほこり、細かい粗い切り粉、砂、スプレー剤、あらゆる種類の繊維、食品の残骸、有機物、非常に軽いものから非常に重いものまで、使用されるフィルターエンジニアリングに厳しい要件があります。 当社のケルヒャー産業システムでは、1時間間隔で毎日でも24時間365日連続して稼働しているかに関係なく、すべてのタスクに最適なフィルターを見つけることができます。IVS 100/55は25kPa、8.9m3/分の強い吸引力を要する産業用バキュームクリーナーです。ターゲットが大量の粉塵吸引であり、フィルター面積は2.2m3、かつ、目詰まり度合を目視で確認する事ができる圧力計も標準装備し、目詰まりが確認できた折には、マシン外側のレバーによる手動のフィルターチリ落とし機構でフィルターのチリをしっかり落とします。100Lのコンテナを標準装備し、かつ当コンテナはクレーンで50kgまで持ち上げが可能な設計になっています。 製鉄所の粉塵、生コンプラントの粉塵、合材プラントの粉塵、鋳造工場の砂、鍛造工場のスケール、食品工場の粉、化学工場の粉塵等、工場の粉塵回収をターゲットとしています。