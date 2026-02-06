IVR-L 120/24-2 Tc
金属加工工場向けに特化した産業用バキュームクリーナー。
・強い吸引力で重い切粉も素早く回収し、清掃効率をあげ、コスト削減に貢献するマシン。
・切粉、オイルに対して高耐久であり、大量の切粉やオイルを吸引する現場では、一般的な乾湿両用掃除機に対して、メンテナンスコストを大幅に削減可能。
・オプションの切り屑バスケットを使用することで、切粉とオイルを分けることが可能。
・切粉回収量90L、オイル回収量80Lの鉄製の大きなコンテナを持つが、約68kgのみ重さであり、大きなキャスターで移動も簡単に行う事ができる。
・タンクはチルト式タンクで、180度近くまで傾けて中のゴミを廃棄することが可能。
・フォークリフトで持ち上げることができ、チルト式タンクとの組み合わせで重い切粉も楽に回収箱を移すことができる。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|吸引風量 (l/s)
|504
|真空度 (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|コンテナ容量 (l)
|120
|消費電力 (kW)
|2.4
|バキュームタイプ
|電源
|接続口の直径
|ID 50
|アクセサリーの直径
|ID 50
|メインフィルターダストクラス
|L
|メインフィルターのフィルターエリア (m²)
|0.45
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|68
|梱包重量 (kg)
|69
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|740 x 620 x 1180
