IVR-L 120/24-2 Tc

金属加工工場向けに特化した産業用バキュームクリーナー。強い吸引力で重い切粉も素早く回収し、清掃効率をあげ、コスト削減に貢献するマシン。切粉、オイルに対して高耐久であり、大量の切粉やオイルを吸引する現場では、一般的な乾湿両用掃除機に対して、メンテナンスコストを大幅に削減可能。また、オプションの切り屑バスケットを使用することで、切粉とオイルを分けることが可能。

　　

金属加工工場向けに特化した産業用バキュームクリーナー。
・強い吸引力で重い切粉も素早く回収し、清掃効率をあげ、コスト削減に貢献するマシン。
・切粉、オイルに対して高耐久であり、大量の切粉やオイルを吸引する現場では、一般的な乾湿両用掃除機に対して、メンテナンスコストを大幅に削減可能。
・オプションの切り屑バスケットを使用することで、切粉とオイルを分けることが可能。
・切粉回収量90L、オイル回収量80Lの鉄製の大きなコンテナを持つが、約68kgのみ重さであり、大きなキャスターで移動も簡単に行う事ができる。
・タンクはチルト式タンクで、180度近くまで傾けて中のゴミを廃棄することが可能。
・フォークリフトで持ち上げることができ、チルト式タンクとの組み合わせで重い切粉も楽に回収箱を移すことができる。

製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 1
電圧 (V) 200
周波数 (Hz) 50 / 60
吸引風量 (l/s) 504
真空度 (mbar/kPa) 225 / 22.5
コンテナ容量 (l) 120
消費電力 (kW) 2.4
バキュームタイプ 電源
接続口の直径 ID 50
アクセサリーの直径 ID 50
メインフィルターダストクラス L
メインフィルターのフィルターエリア (m²) 0.45
本体質量（アクセサリーを含む） (kg) 68
梱包重量 (kg) 69
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 740 x 620 x 1180
産業用掃除機 IVR-L 120/24-2 Tc
産業用掃除機 IVR-L 120/24-2 Tc
動画
アクセサリー

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

【家庭用製品】
高圧洗浄機散水シリーズスイーパーモバイルクリーナースチームクリーナーウォーターバキュームクリーナースティッククリーナーハンディクリーナー乾湿両用バキュームクリーナーガーデンツール家庭用製品アクセサリー家庭用洗浄剤

【業務用製品】
高圧洗浄機バキュームクリーナーカーペットクリーナースチームクリーナープロ用ガーデンツール清掃ロボット床洗浄機スイーパー・バキュームスイーパー産業用バキュームクリーナードライアイス洗浄清掃ツール、トロリーWOMA 超高圧洗浄機業務用製品アクセサリー業務用洗浄剤