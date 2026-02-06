産業用掃除機 IVM 40/24-2
粉塵や鋭利な個体の吸引用。2モータ、移動式、かつ頑丈な構造で星形のMフィルター搭載、IVM 40/24-2
強い吸引力&耐久性と軽量化を実現した産業用バキューム
選ばれたクリーニング性能
強力な吸引力を維持しつつ、重さ36kgで移動性を向上
3つの特長
-
1
200Vの強い吸引力
粉塵もショットブラストも強い吸引力で回収
ケルヒャー製100Vの業務用乾湿両用バキュームクリーナーNT シリーズをはるかにしのぐ強い吸引力
-
2
目詰まりしにくい工夫
強い吸引が持続
粉塵がつきにくいPTFE フィルター標準搭載。
フィルター面積は、1.6㎡
-
3
吸引力と扱いやすさを両立
扱いやすい設計
強い吸引力を維持しつつ、モータヘッドの重さを8kg未満に抑えることで、全体の重量も36kgを実現。サイズもコンパクトにし、移動性を向上。
ゴミの回収コンテナはタイヤ付きでレバーの上げ下げのみで脱着できます。
頑丈、コンパクトで優れたモバイル性能。工場の粉塵や鋭利なゴミの吸引向け、２モータの産業用バキュームクリーナー IVM 40/24-2 。単相 200V 駆動で、それぞれのモータは別々にオンオフが可能。ダストクラス M の大きな PTFE フィルターは、電源をオフにすることなく、本体から出ているノブを押し引きするのみで、簡単に粉塵のチリ落としが可能。本体のフィルター部、コンテナともに、ステンレススチール製。シャシーは、高耐久スチールとモバイル性能を高めた大きなタイヤからなります。
製品特長
手動フィルタークリーニング
- フィルターは、作業中、簡単に清掃可能
- フィルターを傷つけず、フィルター清掃
低騒音のファンモータ搭載
- パワフルな吸引力と最適なクリーニングパフォーマンス
- モータは、それぞれのスイッチで一つずつオンオフが可能。
大きな星形フィルター搭載
- 個体、ダストクラスMまで粉塵を安全に吸引
- また、大量の粉塵回収に適用
最低必要スペース
- 頑丈かつ理想的な機動性にすぐれたシャシー、産業用用途
- コンパクトな構造であるため、狭いスペースで保管が可能
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|1
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|吸引風量 (l/s)
|104
|真空度 (mbar/kPa)
|190 / 19
|コンテナ容量 (l)
|40
|コンテナ材質
|ステンレス製
|消費電力 (kW)
|1.8
|バキュームタイプ
|電源
|接続口の直径
|ID 70
|アクセサリーの直径
|ID 50 ID 40
|騒音値 (dB(A))
|77
|メインフィルターダストクラス
|M
|メインフィルターのフィルターエリア (m²)
|1.6
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|35.7
|梱包重量 (kg)
|36.7
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|645 x 655 x 1150
用途・清掃場所
- 少量の個体や粉塵向け
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。