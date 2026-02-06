頑丈、コンパクトで優れたモバイル性能。工場の粉塵や鋭利なゴミの吸引向け、２モータの産業用バキュームクリーナー IVM 40/24-2 。単相 200V 駆動で、それぞれのモータは別々にオンオフが可能。ダストクラス M の大きな PTFE フィルターは、電源をオフにすることなく、本体から出ているノブを押し引きするのみで、簡単に粉塵のチリ落としが可能。本体のフィルター部、コンテナともに、ステンレススチール製。シャシーは、高耐久スチールとモバイル性能を高めた大きなタイヤからなります。