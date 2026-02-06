産業用掃除機 IVM 40/24-2

粉塵や鋭利な個体の吸引用。2モータ、移動式、かつ頑丈な構造で星形のMフィルター搭載、IVM 40/24-2

産業用バキュームクリーナー IVM 40/24-2

強い吸引力&耐久性と軽量化を実現した産業用バキューム
選ばれたクリーニング性能
強力な吸引力を維持しつつ、重さ36kgで移動性を向上

食品工場の原料の粉回収
金属切削屑回収
高所の埃も吸引

3つの特長

  • 1

    200Vの強い吸引力

    粉塵もショットブラストも強い吸引力で回収

    ケルヒャー製100Vの業務用乾湿両用バキュームクリーナーNT シリーズをはるかにしのぐ強い吸引力

    珪砂5号約5.5kgの回収時間比較ショットブラスト約9kgの回収時間比較
  • 2

    目詰まりしにくい工夫

    強い吸引が持続

    粉塵がつきにくいPTFE フィルター標準搭載。
    フィルター面積は、1.6㎡

    面積1.6㎡のフィルター
  • 3

    吸引力と扱いやすさを両立

    扱いやすい設計

    強い吸引力を維持しつつ、モータヘッドの重さを8kg未満に抑えることで、全体の重量も36kgを実現。サイズもコンパクトにし、移動性を向上。
    ゴミの回収コンテナはタイヤ付きでレバーの上げ下げのみで脱着できます。

    扱いやすい設計

頑丈、コンパクトで優れたモバイル性能。工場の粉塵や鋭利なゴミの吸引向け、２モータの産業用バキュームクリーナー IVM 40/24-2 。単相 200V 駆動で、それぞれのモータは別々にオンオフが可能。ダストクラス M の大きな PTFE フィルターは、電源をオフにすることなく、本体から出ているノブを押し引きするのみで、簡単に粉塵のチリ落としが可能。本体のフィルター部、コンテナともに、ステンレススチール製。シャシーは、高耐久スチールとモバイル性能を高めた大きなタイヤからなります。

製品特長
手動フィルタークリーニング
  • フィルターは、作業中、簡単に清掃可能
  • フィルターを傷つけず、フィルター清掃
低騒音のファンモータ搭載
  • パワフルな吸引力と最適なクリーニングパフォーマンス
  • モータは、それぞれのスイッチで一つずつオンオフが可能。
大きな星形フィルター搭載
  • 個体、ダストクラスMまで粉塵を安全に吸引
  • また、大量の粉塵回収に適用
最低必要スペース
  • 頑丈かつ理想的な機動性にすぐれたシャシー、産業用用途
  • コンパクトな構造であるため、狭いスペースで保管が可能
製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 1
電圧 (V) 200
周波数 (Hz) 50 / 60
吸引風量 (l/s) 104
真空度 (mbar/kPa) 190 / 19
コンテナ容量 (l) 40
コンテナ材質 ステンレス製
消費電力 (kW) 1.8
バキュームタイプ 電源
接続口の直径 ID 70
アクセサリーの直径 ID 50 ID 40
騒音値 (dB(A)) 77
メインフィルターダストクラス M
メインフィルターのフィルターエリア (m²) 1.6
質量（アクセサリーを含まない） (kg) 35.7
梱包重量 (kg) 36.7
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 645 x 655 x 1150
産業用掃除機 IVM 40/24-2
用途・清掃場所
  • 少量の個体や粉塵向け
アクセサリー

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

