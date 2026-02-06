産業用掃除機 IVS 100/55 (50Hz)

25kPa、8.9m3/分の強い吸引力を要する産業用バキュームクリーナーです。ターゲットが大量の粉塵吸引であり、フィルター面積は2.2m3、かつ、目詰まり度合を目視で確認する事ができる圧力計も標準装備し、目詰まりが確認できた折には、マシン外側のレバーによる手動のフィルターチリ落とし機構でフィルターのチリをしっかり落とします。100Lのコンテナを標準装備し、かつ当コンテナはクレーンで50kgまで持ち上げが可能な設計になっています。 製鉄所の粉塵、生コンプラントの粉塵、合材プラントの粉塵、鋳造工場の砂、鍛造工場のスケール、食品工場の粉、化学工場の粉塵等、工場の粉塵回収をターゲットとしています。

製品仕様

製品スペック

相数 (Ph) 3
電圧 (V) 200
周波数 (Hz) 50
吸引風量 (l/s) 536
真空度 (mbar) 25
コンテナ容量 (l) 100
消費電力 (kW) 5.5
バキュームタイプ 電源
接続口の直径 ID 70
アクセサリーの直径 ID 70
騒音値 (dB(A)) 75
メインフィルターダストクラス M
メインフィルターのフィルターエリア (m²) 2.2
梱包重量 (kg) 164.6
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 1202 x 686 x 1465
アクセサリー

安心の長期保証

登録ユーザー限定2年保証

品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

