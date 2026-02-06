25kPa、8.9m3/分の強い吸引力を要する産業用バキュームクリーナーです。ターゲットが大量の粉塵吸引であり、フィルター面積は2.2m3、かつ、目詰まり度合を目視で確認する事ができる圧力計も標準装備し、目詰まりが確認できた折には、マシン外側のレバーによる手動のフィルターチリ落とし機構でフィルターのチリをしっかり落とします。100Lのコンテナを標準装備し、かつ当コンテナはクレーンで50kgまで持ち上げが可能な設計になっています。 製鉄所の粉塵、生コンプラントの粉塵、合材プラントの粉塵、鋳造工場の砂、鍛造工場のスケール、食品工場の粉、化学工場の粉塵等、工場の粉塵回収をターゲットとしています。