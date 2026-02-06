産業用掃除機 IVS 100/55 (50Hz)
25kPa、8.9m3/分の強い吸引力を要する産業用バキュームクリーナーです。ターゲットが大量の粉塵吸引であり、フィルター面積は2.2m3、かつ、目詰まり度合を目視で確認する事ができる圧力計も標準装備し、目詰まりが確認できた折には、マシン外側のレバーによる手動のフィルターチリ落とし機構でフィルターのチリをしっかり落とします。
25kPa、8.9m3/分の強い吸引力を要する産業用バキュームクリーナーです。ターゲットが大量の粉塵吸引であり、フィルター面積は2.2m3、かつ、目詰まり度合を目視で確認する事ができる圧力計も標準装備し、目詰まりが確認できた折には、マシン外側のレバーによる手動のフィルターチリ落とし機構でフィルターのチリをしっかり落とします。100Lのコンテナを標準装備し、かつ当コンテナはクレーンで50kgまで持ち上げが可能な設計になっています。 製鉄所の粉塵、生コンプラントの粉塵、合材プラントの粉塵、鋳造工場の砂、鍛造工場のスケール、食品工場の粉、化学工場の粉塵等、工場の粉塵回収をターゲットとしています。
製品仕様
製品スペック
|相数 (Ph)
|3
|電圧 (V)
|200
|周波数 (Hz)
|50
|吸引風量 (l/s)
|536
|真空度 (mbar)
|25
|コンテナ容量 (l)
|100
|消費電力 (kW)
|5.5
|バキュームタイプ
|電源
|接続口の直径
|ID 70
|アクセサリーの直径
|ID 70
|騒音値 (dB(A))
|75
|メインフィルターダストクラス
|M
|メインフィルターのフィルターエリア (m²)
|2.2
|梱包重量 (kg)
|164.6
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1202 x 686 x 1465
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。