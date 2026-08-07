マイクロファイバーベルクロモップ40cm
ベルクロ方式マイクロファイバーモップ。
ベルクロ方式マイクロファイバーモップ。高品質の素材で作られており滑らかな床の掃除用に設計されています。介護施設など、衛生面で注意が必要な場所での清掃用にも最適です。使い心地は滑らか。吸湿性に優れ汚れやホコリをしっかりキャッチします。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。
製品仕様
製品スペック
|プログラム
|ADVANCED
|フロアタイプ
|フローリング / 弾力性のある床
|床の構造
|滑らかな床
|汚れの度合い
|低～中
|テキスタイルの使用
|繰り返し使えるテキスタイル
|清掃幅 (cm)
|40
|テキスタイルの取り付け
|ベルクロ（面ファスナー）
|材質
|85% PET / 15% PA
|テキスタイル素材
|マイクロファイバー
|製造タイプ
|パイル編地（クリーニング層）
|テキスタイル構造
|ループパイル
|洗濯温度 (°C)
|max. 90
|洗濯のお薦め (°C)
|60
|乾燥機温度 (°C)
|max. 60
|洗浄サイクル
|approx. 250
|入数 (個)
|1
|製品重量 / 平米あたり重量 (kg/g/m²)
|0.1 / 440
|重量 (kg)
|0.1
|寸法（長さ×幅） (mm)
|420 / 120
|梱包寸法 (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ 推奨される温度および洗剤の遵守または使用。また、乾燥機の使用（特に高温での使用）は、製品寿命を大幅に縮める可能性があります。
動画
用途・清掃場所
- 床のウェット清掃