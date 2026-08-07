ベルクロ方式マイクロファイバーモップ。高品質の素材で作られており滑らかな床の掃除用に設計されています。介護施設など、衛生面で注意が必要な場所での清掃用にも最適です。使い心地は滑らか。吸湿性に優れ汚れやホコリをしっかりキャッチします。洗浄剤ご使用の際はケルヒャーのプレコンディショニング方式がお勧めです。どなたにも効率良く清掃いただけます。表面の乾拭きは不要です。