手押し式スイーパー KM 70/15 C Classic
KM 70/15 C Classic は、70cmのワイドな作業幅で効率的な清掃を実現する業務用手押し式スイーパーです。12.7kgの軽量プラスチックボディで扱いやすく、作業負担を軽減。ハンドルを折りたためば、自立しコンパクトに収納可能。広い場所の清掃に最適です。
清掃時間を1/5に短縮
超軽量 業務用スイーパー
4つの特長
-
1
作業効率アップ
高い作業性で効率よく掃き掃除
手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。ブラシは、間隔を適度に空けることで、回収したゴミがブラシ内に溜まることなくスムーズにコンテナに入り、清掃効率が高まります。また、この構造は、長い毛などが挟まっても簡単に抜き取れ、メンテナンス性も高めます。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。
-
2
重さ12.7kg
プラスチック製ボディで超軽量
重さ12.7kgを実現。一人で運搬ができ、片手でも軽く持ち上がります。軽い力で押せるので、作業性もよいです。
-
3
扱いやすい操作性
シンプルで快適な操作で疲労を軽減
ハンドルの高さは身長に合わせ3段階に調節でき、楽な姿勢で作業が行えます。コンテナとボディは、強化プラスチック製で、凹みの心配は少なく、かつ、何かにぶつかった時の衝撃も少ないです。
-
4
コンパクト設計
優れた収納性
ハンドルをたたむことで、立てかけて省スペースで収納することができます。
手押しスイーパーのエントリーモデル KM 70/15 C Classic は、屋内外のあらゆる場所を簡単かつ便利に清掃できます。100平方メートル以上の広さを清掃する場合、ほうきよりもはるかに効率的です。軽量で、車輪の回転抵抗が低いため、操作や持ち運びが簡単です。
メインのブラシが、左側の車輪の回転により駆動され、ゴミをコンテナに送り込みます。サイドブラシは、端や隅を掃くように設計されています。広い場所を清掃する際は、サイドブラシの回転による粉塵の発生を抑えるために、サイドブラシを折りたたんで清掃することができます。サイドブラシは、粉塵を飛ばしすぎないよう、また、摩耗を大きくしないように、面圧を調整可能です。サイドブラシの交換に工具は必要ありません。
コンテナは容易に取り外しができ、簡単に中を空にすることができます。容器の前面は平らであり、必要に応じて直立させて置くことができるような形状になっています。折りたたみ式のプッシュハンドルは、作業者の身長に合わせて調整でき、また、完全に折りたたむことも可能で、折りたたんだ後、KM 70/15 C Classic を立てられるため、省スペースで保管できます。
製品特長
軽量高い操縦性。 階段でも容易に持ち運び可能です。
大きなダストコンテナグリップ付きダストコンテナでゴミ捨てが簡単。 コンテナは、自立します。
サイドブラシの面圧調整端や隅をきれいに掃きとります。 サイドブラシの圧力は、様々な表面を効率的に清掃できるように調整できます。 ほこりの拡散を抑えるために、広い場所を掃除する際は折りたたむことができます。
折りたたみ可能なプッシュハンドル
- 使い心地がとてもよいです。
- プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
両輪でメインブラシの駆動
- メインブラシは、タイヤの回転により、駆動します。
- 均一に掃きとります。
サイドブラシは、工具なしで取り替えられます
- メンテナンスの手間を最小限に抑えています。
- 点検により、メンテナンスによるダウンタイムを防ぎます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|手押し
|最大清掃能力 (m²/h)
|2800
|清掃幅 (mm)
|480
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|700
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|12.8
|重量 (kg)
|16.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|1198 / 818 / 1003
製品機能
- 手動清掃運転
- 折り畳み式プッシュハンドル
- 掃き込み方式
- 屋外用途
- 屋内用途
動画
用途・清掃場所
- 公園や駐車場
- 通路
- ホテル
- 製造工場
- また、農業関連施設、農場、納屋にも最適です
アクセサリー
KM 70/15 C Classic スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて
屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。日常の清掃はもちろん、火山灰や降灰清掃でも広く活躍します。
＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞
中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。
手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞
・チリ落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く
手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。
・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。
・イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞
・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭
・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど
・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場