手押しスイーパーのエントリーモデル KM 70/15 C Classic は、屋内外のあらゆる場所を簡単かつ便利に清掃できます。100平方メートル以上の広さを清掃する場合、ほうきよりもはるかに効率的です。軽量で、車輪の回転抵抗が低いため、操作や持ち運びが簡単です。

メインのブラシが、左側の車輪の回転により駆動され、ゴミをコンテナに送り込みます。サイドブラシは、端や隅を掃くように設計されています。広い場所を清掃する際は、サイドブラシの回転による粉塵の発生を抑えるために、サイドブラシを折りたたんで清掃することができます。サイドブラシは、粉塵を飛ばしすぎないよう、また、摩耗を大きくしないように、面圧を調整可能です。サイドブラシの交換に工具は必要ありません。

コンテナは容易に取り外しができ、簡単に中を空にすることができます。容器の前面は平らであり、必要に応じて直立させて置くことができるような形状になっています。折りたたみ式のプッシュハンドルは、作業者の身長に合わせて調整でき、また、完全に折りたたむことも可能で、折りたたんだ後、KM 70/15 C Classic を立てられるため、省スペースで保管できます。