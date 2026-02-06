スイーパー KM 70/20 C
KM 70/20 Cは効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。70cmのワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。
【ご注意】仕様変更とスペアパーツ検索について
KM 70/20 Cは、2024年に仕様変更しており、仕様変更の前と後でスペアパーツが異なりますのでご注意ください。
詳しくは、ページ下部の【仕様変更のご案内】をご覧ください。
清掃時間はホウキの9～12分の1、90分のほうき掃除は10分に短縮。
驚きの速さで掃き掃除
4つの特長
1
作業効率アップ
高い作業性で効率よく掃き掃除
700mm、もしくは980mm（2SB）の作業幅と大容量ダストコンテナが、広がっている落ち葉などを回収。メインとサイドブラシは両輪駆動のため、左右どちらに曲がっていてもゴミを回収します。メインとサイドブラシは床に対しての面圧を調整可能です。
2
扱いやすい操作性
シンプルで快適な操作で疲労を軽減
押して歩くだけで効率良く清掃できます。ハンドルの高さは身長に合わせ3段階に調節でき、楽な姿勢で作業が行えます。扱いやすい軽量ボディは衝撃に強いプラスチック製で、サビや凹みの心配がありません。
3
粉塵フィルター
ホコリを撒き散らかさない
周囲に粉塵をまき散らさしません。フィルターが目詰まりしても容易に取り外してメンテナンス可能です。
4
コンパクト設計
優れた収納性
ハンドルをたたむことで、立てかけて省スペースで収納することができます。
KM 70/20の効率化
掃き掃除にKM 70/20 Cを使うとシングルサイドブラシモデルで9倍の効率化、2SBモデルでは12倍の効率化が計れます。
製品特長
メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。
ダストフィルターフィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。
ホームベースシステム便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに
大きなダストコンテナ
- グリップ付きダストコンテナでゴミ捨てが簡単。
折りたたみ可能なプッシュハンドル
- ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。
- プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
製品仕様
製品スペック
|駆動方式
|手押し
|最大清掃能力 (m²/h)
|2800
|清掃幅 (mm)
|480
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|700
|コンテナ容量 (l)
|45 / 20
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|21
|重量 (kg)
|26.4
付属品・同梱品
- ダストフィルター
製品機能
- 手動清掃運転
- サイドブラシ（調節可能）
- 折り畳み式プッシュハンドル
- 掃き込み方式
- 屋外用途
- 屋内用途
用途・清掃場所
- 倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
- 駐車場やガソリンスタンドの清掃に
- 校庭などの清掃エリアや自治体環境に
- 小規模なワークショップや農業にも最適
アクセサリー
KM 70/20 C スペアパーツ検索
ケルヒャー製品のスペアパーツと図面を検索できます。
パーツリストを見ながら部品を選択し、クリックして買い物かごに入れると、そのままご購入手続きへと進めます。
※お電話等での部品の選択や修理作業のアドバイス等は一切行っておりません。修理サポートが必要な方は、弊社へ有償修理の依頼をお願いいたします。
※原則、部品の返品・保証はお受けできませんので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて
屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。日常の清掃はもちろん、火山灰や降灰清掃でも広く活躍します。
＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞
中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。
手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞
・チリ落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く
手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。
・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。
・イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞
・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭
・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど
・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場