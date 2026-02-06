スイーパー KM 70/30 C Bp 2SB
KM 70/30 C 2SB はほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるモーターアシストと吸引機能付きケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の98 cm のワイドな作業幅と吸引機能で粉塵が舞い上がるのを防ぎ、大容量コンテナと合わせて屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。
清掃時間はホウキの12分の1
電動アシスト機能で粉塵の飛散を防止しながら楽に押すだけの掃き掃除
3つの特長
-
1
高い集塵力
空気を汚さず衛生的な清掃
コンテナに掃き込まれた細かなチリやホコリは、吸引ファンによって大型フィルターに取り込まれます。飛散を防ぎ、周りの空気を汚しません。また、フィルター部の外側にあるレバーを押し引きすることにより、フィルターを物理的に引っ搔いてフィルターのチリを落とせるため、手間をかけずに、フィルターのメンテナンスが可能で吸引力を維持しやすいです。
-
2
快適設計で疲労を軽減
扱いやすくて操作も簡単
メインブラシがバッテリー駆動なので歩行スピードに関わらず均一な清掃効果が得られ、軽く押すだけで清掃が行えます。使用者の身長に合わせてレバーの高さの調整が可能で、操作パネルはダイヤルをイラストに合わせるだけの簡単操作です。メインブラシ、サイドブラシともにバッテリー駆動です。
-
3
作業効率アップ
高い清掃力で効率アップ
980mmの清掃幅で効率良く清掃できます。また、メイン・サイドの両ブラシ共に、路面に応じて接触圧力を調節できるので、効果的にゴミを回収します。
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。
製品特長
交換可能なリチウムイオンバッテリーバッテリー駆動時間は、清掃エリアの状況により設定を選ぶことで変わります。 充電速度は生産性を考慮して最適化されます。 作業中はディスプレイに残り稼働時間が表示されます。
吸引機能付きのフィルター作業環境に舞う粉塵を減らすことができます。 工具なしでフィルターの交換が可能です。 手動塵落とし機能により最適な清掃結果が得られます。
実用的な収納スペース清掃用具（洗剤やブラシなどのマニュアル清掃用具）を 追加でマシンの上に積載できます。必要な洗剤やブラシなどをすぐに取り出せる場所に置いておくことで、作業効率の向上に役立ちます。 効率があがり、労力も減らせます。 ゴミは簡単にすてることができます。
プッシュハンドルの位置は 3 段階で調整可能
- プッシュハンドルは折りたたんでコンパクトに収納できます。
- 作業者の身長に合わせて高さ調整可能。
製品仕様
製品スペック
|バッテリープラットフォーム
|36 V バッテリープラットフォーム
|駆動方式
|手押し
|最大清掃能力 (m²/h)
|3920
|清掃幅 (mm)
|480
|作業幅（サイドブラシ1個使用時） (mm)
|700
|清掃幅（サイドブラシ2個使用時） (mm)
|980
|コンテナ容量 (l)
|45 / 20
|フィルター面積 (m²)
|0.6
|バッテリータイプ
|着脱式リチウムイオンバッテリー
|電圧 (V)
|36
|必要なバッテリーの数 (個)
|1
|使用時間（一回の充電） (h)
|max. 2 (7.5 Ah) / max. 1.6 (6.0 Ah)
|色
|アンスラサイトグレー
|本体質量（アクセサリーを含む） (kg)
|33.5
|重量 (kg)
|40.2
付属品・同梱品
- バリアント: バッテリーと充電器は含まれていません
- ダストフィルター
製品機能
- 電動清掃運転
- サイドブラシ（調節可能）
- マニュアルフィルターチリ落とし機能
- 折り畳み式プッシュハンドル
- 掃き込み方式
- バキューム機能付き
- 屋外用途
- 屋内用途
- 日本では未発売
用途・清掃場所
- 倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
- 駐車場やガソリンスタンドの清掃に
- 校庭などの清掃エリアや自治体環境に
- 小規模なワークショップや農業にも最適
アクセサリー
安心の長期保証
品質に自信があるからこその長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。
※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。
ケルヒャーのスイーパー・バキュームスイーパーについて
屋外の清掃に使用されるスイーパー・バキュームスイーパーは、ホウキやチリ取りの代わりに道路に落ちている紙くずや落ち葉、埃などのゴミを回収する清掃機器です。日常の清掃はもちろん、火山灰や降灰清掃でも広く活躍します。
＜スイーパー・バキュームスイーパーのラインナップ＞
中庭、通路、作業場やホールといった比較的狭い範囲の清掃に便利な手押し式・自走式から、大量のダストコンテナを備えているため広い範囲のゴミ回収も容易に行える搭乗式、さらには工場や産業廃棄物処理施設といった。ゴミや粉塵が堆積しやすい過酷な場所でも耐えるように設計されたインダストリアルスイーパーを用意しています。
手押し式・自走式にはKM 70/20 C、KM 70/30 C Bp、KM 75/40 W Bp、KM 75/40 W G、KM 75/40 W Gの4機種があります。搭乗式にはKM 85/50 R Bp、KM 90/60 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 100/100 R（バッテリー・ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・プロパンエンジンの4つの駆動方式）、KM 105/110 R（バッテリー・ガソリンエンジン）、KM 125/130 R Bpがあります。インダストリアルスイーパーにはKM 120/250 R D クラシック、KM 130/300 R（バッテリー・ディーゼルエンジン）、KM 150/500 R D、KM 150/500 R D クラシック、KM 170/600 R D クラシックがあります。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの特長＞
・チリ落とし機能
フィルターの目詰まりの原因となる、チリやホコリを落とすチリ落とし機能が付いています。※KM 70/20 Cを除く
手押し式・自走式は手動チリ落とし機能、搭乗式・インダストリアルスイーパーには自動チリ落とし機能が備わっています。
・ゴミの収集が巻き上げ方式ダストコンテナの容量を90%使用できる巻き上げ方式を採用しているため、ダストコンテナいっぱいにゴミを回収できます。その結果ゴミの廃棄の手間を削減することができます。
・イージーダイヤル
操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードに合わせるだけの簡単操作です。スイーパーを扱うのが初めての方でも安全に操作できます。
＜スイーパー・バキュームスイーパーの使用シーン＞
・手押し式・自走式：ホテルやオフィスビルなどの駐車場、中庭
・搭乗式：倉庫や工場、大型店舗、スタジアムなど
・インダストリアルスイーパー：産業廃棄物処理施設、建設現場、セメント工場