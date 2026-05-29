Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"
Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".
Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм рассчитан на температуру до 50 °C. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Устанавливается на входе аппарата. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".
Спецификации
Технические характеристики
|Подключение воды (в дюймах)
|3/4″ / 1″
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,501