Conjunto de juntas tóricas de recambio

Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.

Características y ventajas
Cambio de juntas tóricas
  • Fácil cambio de las juntas tóricas y los tapones de seguridad en los accesorios de limpiadoras de alta presión
Cambio sencillo
  • Muy fácil para el usuario
Junta/s tórica/s de repuesto
  • Larga vida útil.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Dimensiones (l × a × h). (mm) 17 x 17 x 13