El brazo de rotación Twin Jet de la limpiadora de superficies T 5 T-Racer permite retirar la suciedad de una gran superficie y, por tanto, la limpieza rápida y eficiente de grandes superficies exteriores. Especialmente práctica: La limpiadora de superficies ofrece la posibilidad de adaptar individualmente la distancia de las toberas respecto a la superficie de limpieza. De esta forma se pueden limpiar superficies duras, como piedra u hormigón, y superficies sensibles, como la madera, de forma adaptada a las necesidades. En comparación con la limpieza mediante lanza pulverizadora, con la T 5 T-Racer se puede ahorra aproximadamente la mitad del tiempo. Además, la cubierta protege de las salpicaduras al usuario y el entorno de forma fiable y el llamado efecto aerodeslizador hace que maniobrar resulte muy fácil. Con ayuda del asa ergonómica también se pueden limpiar de forma óptima superficies verticales, como puertas de garaje. Adecuada para limpiadoras de alta presión de las gamas K 2 a K 7.