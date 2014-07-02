Aanbouwset afstandsbediening HDS midden- en superklasse

Afstandsbediening voor apparaten uit de HDS midden- en superklasse met de functies aan/uit, warm/koud water en reinigingsmiddel aan/uit. Voor wandmontage.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 7
Reserveonderdelen Aanbouwset afstandsbediening HDS midden- en superklasse 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.