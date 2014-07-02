Aanbouwset afstandsbediening HDS midden- en superklasse
Afstandsbediening voor apparaten uit de HDS midden- en superklasse met de functies aan/uit, warm/koud water en reinigingsmiddel aan/uit. Voor wandmontage.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset afstandsbediening HDS midden- en superklasse
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