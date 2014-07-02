Aanbouwset afstandsbediening muntinworp HDS-midden- en superklasse

Achteraf te monteren munttester voor apparaten uit de HDS midden- en superklasse voor zelfbediening. Voor montage op het apparaat.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 9,5
Reserveonderdelen Aanbouwset afstandsbediening muntinworp HDS-midden- en superklasse 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.