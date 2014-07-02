Aanbouwset druktank voor HDS midden- en superklasse
De accumulator kan op de HDS worden gemonteerd om drukpieken te dempen, zodat het lijnsysteem van de machine wordt gespaard.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset druktank voor HDS midden- en superklasse
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