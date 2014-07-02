Aanbouwset druktank voor HDS midden- en superklasse

De accumulator kan op de HDS worden gemonteerd om drukpieken te dempen, zodat het lijnsysteem van de machine wordt gespaard.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Reserveonderdelen Aanbouwset druktank voor HDS midden- en superklasse 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.