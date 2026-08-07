Aanbouwset houder voor automatische slanghaspel HDS C
Houder incl. aansluitmateriaal voor montage van een automatische slanghaspel op apparaten uit de HDS-compactklasse.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,7
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Aanbouwset houder voor automatische slanghaspel HDS C
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