Accessoirebox Adventure
Met de accessoirebox Adventure kan uitrusting voor buitensport overal moeiteloos worden gereinigd met de optimaal afgestemde accessoires. Ideaal voor iedereen die veel onderweg is.
Perfect voor wie veel onderweg is. De accessoirebox Adventure met optimaal afgestemde accessoires om uitrusting voor buitensport overal te reinigen. De universele borstel die op het pistool kan worden aangesloten, lost hardnekkig vuil op met de zachte borstelharen en spoelt dit weg. Met de aanzuigslang kunnen ook alternatieve waterbronnen worden gebruikt zoals een vijver of reservoir. En niet te vergeten, de accessoires kunnen worden opgeborgen in de praktische box die op de drukreiniger kan worden aangebracht.
Kenmerken en voordelen
Accessoirebox
- Kan onder worden vastgeklemd zodat alles goed is opgeborgen.
Universele borstel
- Verwijdert hardnekkig vuil.
Aanzuigslang
- Voor gebruik van alternatieve waterbronnen zoals een vijver of reservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Verpakkingsinhoud
- Opbergbox
- Universele borstel
- Aanzuigslang
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Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's
- Tent/kampeeruitrusting
- Fietsen