Perfect voor wie veel onderweg is. De accessoirebox Adventure met optimaal afgestemde accessoires om uitrusting voor buitensport overal te reinigen. De universele borstel die op het pistool kan worden aangesloten, lost hardnekkig vuil op met de zachte borstelharen en spoelt dit weg. Met de aanzuigslang kunnen ook alternatieve waterbronnen worden gebruikt zoals een vijver of reservoir. En niet te vergeten, de accessoires kunnen worden opgeborgen in de praktische box die op de drukreiniger kan worden aangebracht.