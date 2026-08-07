Accessoirebox Bike
Accessoirebox Bike met optimaal afgestemde accessoires om fietsen en uitrusting perfect te reinigen.
Met de optimaal afgestemde accessoires van de accessoirebox Bike reinigt u fietsen en bijbehorende uitrusting grondig en zorgvuldig. De universele borstel met zachte borstelharen die u op het pistool kunt aanbrengen, verwijdert hardnekkig vuil. Met het reinigingsmiddel dat zacht is voor de gevoelige onderdelen, lost u het vuil op dat zich heeft vastgezet aan de fiets. En met de hoogwaardige zachte microvezeldoek kunt u vervolgens alles afdrogen voordat u het opbergt. De accessoires kunt u opbergen in de meegeleverde box die onder aan de drukreiniger kan worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Accessoirebox
- Kan onder worden vastgeklemd zodat alles goed is opgeborgen.
Universele borstel
- Maakt ook hardnekkig vuil los.
Reinigingsmiddel voor fietsen
- Voor optimaal reinigen van fietsen en fietsuitrusting.
Hoogwaardige zachte microvezeldoek
- Voor het drogen van gereinigde voorwerpen voordat ze worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Verpakkingsinhoud
- Opbergbox
- Universele borstel
- Microvezeldoek
- Reinigen van motorfietsen/fietsen
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Toepassingen
- Fietsen
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's