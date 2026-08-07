Accessoirebox Bike

Accessoirebox Bike met optimaal afgestemde accessoires om fietsen en uitrusting perfect te reinigen.

Met de optimaal afgestemde accessoires van de accessoirebox Bike reinigt u fietsen en bijbehorende uitrusting grondig en zorgvuldig. De universele borstel met zachte borstelharen die u op het pistool kunt aanbrengen, verwijdert hardnekkig vuil. Met het reinigingsmiddel dat zacht is voor de gevoelige onderdelen, lost u het vuil op dat zich heeft vastgezet aan de fiets. En met de hoogwaardige zachte microvezeldoek kunt u vervolgens alles afdrogen voordat u het opbergt. De accessoires kunt u opbergen in de meegeleverde box die onder aan de drukreiniger kan worden bevestigd.

Kenmerken en voordelen
Accessoirebox
  • Kan onder worden vastgeklemd zodat alles goed is opgeborgen.
Universele borstel
  • Maakt ook hardnekkig vuil los.
Reinigingsmiddel voor fietsen
  • Voor optimaal reinigen van fietsen en fietsuitrusting.
Hoogwaardige zachte microvezeldoek
  • Voor het drogen van gereinigde voorwerpen voordat ze worden opgeborgen.
Specificaties

Technische gegevens

Vezelsamenstelling textiel 80% polyester, 20% polyamide
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 229 x 221 x 108

Verpakkingsinhoud

  • Opbergbox
  • Universele borstel
  • Microvezeldoek
  • Reinigen van motorfietsen/fietsen
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Toepassingen
  • Fietsen
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Kinderwagens/buggy's