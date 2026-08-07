Met de optimaal afgestemde accessoires van de accessoirebox Bike reinigt u fietsen en bijbehorende uitrusting grondig en zorgvuldig. De universele borstel met zachte borstelharen die u op het pistool kunt aanbrengen, verwijdert hardnekkig vuil. Met het reinigingsmiddel dat zacht is voor de gevoelige onderdelen, lost u het vuil op dat zich heeft vastgezet aan de fiets. En met de hoogwaardige zachte microvezeldoek kunt u vervolgens alles afdrogen voordat u het opbergt. De accessoires kunt u opbergen in de meegeleverde box die onder aan de drukreiniger kan worden bevestigd.