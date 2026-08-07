De accessoirebox bevat een kegelstraalsproeier die bijzonder geschikt is voor het schoonmaken van huisdieren zoals honden, of alleen hun poten. Een velreinigingsborstel om hardnekkig vuil eenvoudig uit de vacht te borstelen. En een hoogwaardige microvezel handdoek om honden en andere huisdieren na het reinigen en wassen af te drogen. Alle accessoires passen in de meegeleverde box die op de drukreiniger kan worden aangebracht.