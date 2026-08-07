Accessoirebox Pet
Ideaal om huisdieren en hondenpoten zorgvuldig te reinigen: de accessoirebox Pet met optimaal afgestemde accessoires.
De accessoirebox bevat een kegelstraalsproeier die bijzonder geschikt is voor het schoonmaken van huisdieren zoals honden, of alleen hun poten. Een velreinigingsborstel om hardnekkig vuil eenvoudig uit de vacht te borstelen. En een hoogwaardige microvezel handdoek om honden en andere huisdieren na het reinigen en wassen af te drogen. Alle accessoires passen in de meegeleverde box die op de drukreiniger kan worden aangebracht.
Kenmerken en voordelen
Accessoirebox
- Kan onder worden vastgeklemd zodat alles goed is opgeborgen.
Kegelstraal
- Produceert een aangenaam zachte douchestraal.
Borstel voor vachtreiniging
- Verwijdert hardnekkig vuil uit de vacht.
Speciale microvezel handdoek
- Voor het drogen van huisdieren na het schoonmaken.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Verpakkingsinhoud
- Opbergbox
- Borstel voor vachtreiniging
- Droogdoek voor huisdieren
- Conische straalsproeier
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Toepassingen
- Huisdieren/honden