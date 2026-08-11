Begrenzingsdraad RLM
Toont de robotmaaier hoe hij in de tuin moet rijden: de 150 meter lange afbakeningskabel voor veilig navigeren op het gazon.
Met de 150 meter lange afbakeningskabel kun je precies aangeven waar gemaaid moet worden. De robotmaaier blijft binnen de afbakeningskabel en maait alleen het gazon.
Kenmerken en voordelen
Bakent het gazon af dat gemaaid moet worden
- Betrouwbare navigatie binnen de draad voorkomt dat de robotmaaier het gazon verlaat.
- Verdwijnt na enkele weken spoorloos onder het gazonoppervlak.
Gebieden kunnen vrij worden aangepast en uitgebreid
Navigeert de robotmaaier rechtstreeks naar het laadstation
Kan ondergronds worden gelegd: tot 10 cm onder het gazonoppervlak
Specificaties
Technische gegevens
|Kabellengte (m)
|150
|Gewicht (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|190 x 190 x 55
Toepassingen
- Gazon