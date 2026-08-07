Borstelkap FC 5 Geel

Reinigt dankzij de geïntegreerde draadopnemer en het brede luchtkanaal nog grondiger. Heeft uw FC 5 de nieuwe afdekking voor de zuigerkop al? Meer informatie vindt u hier.

Geen lastige wolpluizen meer op de vloer: met de nieuwe zuigerkopafdekking voor de FC 5 inclusief geïntegreerde draadopnemer en breed luchtkanaal kunt u grof vuil nog efficiënter opzuigen en nog grondiger reinigen.

Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadpikker
  • Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofvlokken en andere grove deeltjes.
Breder zuigkanaal
  • Efficiënte opname van grotere deeltjes zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen.
  • De nieuwe borstelkap op het apparaat is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 100 x 34
Compatibele apparaten
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