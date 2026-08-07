Borstelkap FC 5 Geel
Reinigt dankzij de geïntegreerde draadopnemer en het brede luchtkanaal nog grondiger. Heeft uw FC 5 de nieuwe afdekking voor de zuigerkop al? Meer informatie vindt u hier.
Geen lastige wolpluizen meer op de vloer: met de nieuwe zuigerkopafdekking voor de FC 5 inclusief geïntegreerde draadopnemer en breed luchtkanaal kunt u grof vuil nog efficiënter opzuigen en nog grondiger reinigen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadpikker
- Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofvlokken en andere grove deeltjes.
Breder zuigkanaal
- Efficiënte opname van grotere deeltjes zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen.
- De nieuwe borstelkap op het apparaat is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 100 x 34