Borstelrol, hard, rood, CV 30/1

Harde borstelrol met een lengte van 277 mm met rode borstelharen van polyamide voor alle CV 30/1 tapijtstaande stofzuigers van Kärcher.

Borstelrol met een lengte van 277 millimeter voor alle CV 30/1 borstelstofzuigers. De roller is voorzien van harde, rode, 10 millimeter lange polyamide borstelharen en is zeer geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld naaldviltvloeren. Diameter borstelharen: 0,30 mm.

Specificaties

Technische gegevens

borstel lengte (mm) 277
Mate van hardheid Hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Rood
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 275 x 65 x 65
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