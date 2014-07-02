Borstelrol, hard, rood, CV 30/1
Harde borstelrol met een lengte van 277 mm met rode borstelharen van polyamide voor alle CV 30/1 tapijtstaande stofzuigers van Kärcher.
Borstelrol met een lengte van 277 millimeter voor alle CV 30/1 borstelstofzuigers. De roller is voorzien van harde, rode, 10 millimeter lange polyamide borstelharen en is zeer geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld naaldviltvloeren. Diameter borstelharen: 0,30 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|borstel lengte (mm)
|277
|Mate van hardheid
|Hard
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Rood
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|275 x 65 x 65