Borstelrol, hard, rood, CV 38/1, CV 38/2

Harde borstelrol met een lengte van 356 mm met rode haren van polyamide voor alle CV 38/1 en CV 38/2 borstelstofzuigers van Kärcher.

Borstelrol met een lengte van 356 millimeter voor alle CV 38/1 en CV 38/2 borstelstofzuigers. De roller is voorzien van harde, rode, 10 millimeter lange polyamide borstelharen en is zeer geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld naaldviltvloeren. Diameter borstelharen: 0,30 mm.

Specificaties

Technische gegevens

borstel lengte (mm) 356
Mate van hardheid Hard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Rood
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 356 x 61 x 61
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