Borstelrol, standaard borstelharen, zwart

Zachte borstelrol met een lengte van 508 mm en zwarte standaard borstelharen van polyamide voor alle gangbare toepassingen.

Borstelrol met een lengte van 508 millimeter. De roller is voorzien van zwarte, 29 millimeter lange kunststof borstelharen. Diameter borstelharen: 0,30 mm. Houd er rekening mee dat er 2 borstels nodig zijn voor het reinigen.

Specificaties

Technische gegevens

borstel lengte (mm) 508
Mate van hardheid Middelhard
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 515 x 100 x 100
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