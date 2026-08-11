Draadreparatieset RLM 4
Met de kabelreparatieset voor de Kärcher robotmaaier kunnen kabelbreuken doeltreffend worden gerepareerd en kan de afbakeningskabel waar nodig gekoppeld en verlengd worden.
De set voor kabelreparatie bevat 6 kwalitatief hoogwaardige kabelverbinders en een kort stuk extra kabel. Hiermee kunt u de afbakeningskabel waar nodig langer maken. Boven kunt u met de set kabelbreuken snel en eenvoudig repareren.
Kenmerken en voordelen
Reparatiekit voor defecte afbakeningskabel, inclusief 6 kabelverbindingen en een stukje extra kabel
Afbakeningskabel betrouwbaar verlengen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|6
|Kabellengte (cm)
|30
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|25 x 23 x 17
Toepassingen
- Gazon