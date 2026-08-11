Draadreparatieset RLM 4

Met de kabelreparatieset voor de Kärcher robotmaaier kunnen kabelbreuken doeltreffend worden gerepareerd en kan de afbakeningskabel waar nodig gekoppeld en verlengd worden.

De set voor kabelreparatie bevat 6 kwalitatief hoogwaardige kabelverbinders en een kort stuk extra kabel. Hiermee kunt u de afbakeningskabel waar nodig langer maken. Boven kunt u met de set kabelbreuken snel en eenvoudig repareren.

Kenmerken en voordelen
Reparatiekit voor defecte afbakeningskabel, inclusief 6 kabelverbindingen en een stukje extra kabel
Afbakeningskabel betrouwbaar verlengen
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 6
Kabellengte (cm) 30
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 25 x 23 x 17
Toepassingen
  • Gazon