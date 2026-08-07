Drievoudige sproeier, 034

Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen.

Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en raakt niet verstopt. Handige omschakeling tussen een hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Mondstukgrootte ( ) 34
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3