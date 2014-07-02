Drievoudige sproeier, 036
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en raakt niet verstopt. Handige omschakeling tussen een hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Koppeling M 18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|36
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 036
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