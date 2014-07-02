Drievoudige sproeier, 040
Snel en gemakkelijk schakelen tussen verschillende stralen door te draaien aan de sproeier. Keuze tussen hogedrukpuntstraal, hogedrukvlakstraal (25°), handmatig schakelen naar lagedrukvlakstraal (40°). Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel. Aansluiting M 18x1,5.
Praktische drievoudige sproeier met verschillende stralen ontworpen voor een snelle en eenvoudige omschakeling van de straal door aan de sproeier te draaien. De volgende stralen zijn beschikbaar : hogedruk puntstraal, hogedruk vlakstraal (25°) en lagedruk vlakstraal (40°; manuele aanpassing mogelijk). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel. Connector: M18 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|40
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4