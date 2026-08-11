Drievoudige sproeier, 043
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen.
Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en raakt niet verstopt. Handige omschakeling tussen een hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Mondstukgrootte ( )
|43
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3