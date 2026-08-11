Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Robuust, duurzaam en raakt niet verstopt. Handige omschakeling tussen een hogedruk puntstraal (0°), hogedruk vlakstraal (25°) of lagedruk vlakstraal (40°). Voor hogedrukreinigers met injector; lagedruk vlakstraal voor het aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddel.