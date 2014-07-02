Drievoudige sproeier, 045

Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Comfortabel andere straal instellen. Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel. Aansluiting M 18x1,5.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Mondstukgrootte ( ) 45
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Drievoudige sproeier, 045 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

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