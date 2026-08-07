Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en vuilafstotend. Gemakkelijk omschakelbaar tussen puntstraal onder hoge druk (0°), vlakstraal onder hoge druk (25°) of vlakstraal onder lage druk (40°). Voor hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.