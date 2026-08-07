EASY!Force Ex
Toegestaan in Ex-zones, ontwikkeld voor werken zonder vermoeid te raken: Het EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht terug tot nul door gebruik te maken van de terugstootkracht van de hogedrukstraal.
Veilig, lange levensduur en zeer comfortabel: het nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool overtuigt ook bij gebruik in explosiebeveiligde zones op alle punten. Het volledig keramische ventiel gaat vijf keer zo lang mee als dat van andere hogedrukpistolen. Daarnaast is werken met het EASY!Force-minder vermoeiend doordat de terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt om de houdkracht voor de gebruiker terug te brengen tot nul.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6