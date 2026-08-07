Veilig, lange levensduur en zeer comfortabel: het nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool overtuigt ook bij gebruik in explosiebeveiligde zones op alle punten. Het volledig keramische ventiel gaat vijf keer zo lang mee als dat van andere hogedrukpistolen. Daarnaast is werken met het EASY!Force-minder vermoeiend doordat de terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt om de houdkracht voor de gebruiker terug te brengen tot nul.