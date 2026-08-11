Fixatiepennen 90 st. RLM 4
Accessoires voor de Kärcher robotmaaier: de haringen voor het bevestigen van de afbakeningskabel in het gazon. Worden snel overgroeid door het gras en houden de afbakeningskabel op zijn plaats.
Met haringen zet u de afbakeningskabel van de robotmaaier goed vast in het gazon. De geleidehaakjes zorgen ervoor alles goed blijft zitten, ook bij het terugleiden van de kabel of het aanleggen van een kabelreserve. Al na enkele weken zijn de haringen door het gras overgroeid en niet meer zichtbaar in het gazon.
Kenmerken en voordelen
Betrouwbare bevestiging van de afbakeningskabel
- Groeit na een paar weken onzichtbaar in het gras in.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|90
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|103 x 24 x 13
Toepassingen
- Gazon