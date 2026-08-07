Met de speciale reinigingsset voor huisdieren is schoonmaken nog eenvoudiger en aangenamer: de flexibele en uittrekbare slang die bij de set wordt geleverd, garandeert maximale bewegingsvrijheid. De bijgeleverde borstel voor dierenharen heeft een extreem zacht, rubberen oppervlak. Dit verwijdert niet alleen op betrouwbare wijze losse haren, het geeft je trouwe viervoeter ook een rustgevende massage.