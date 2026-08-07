Huisdierenset
De reinigingsset voor huisdieren verwijdert dierenharen betrouwbaar.
Met de speciale reinigingsset voor huisdieren is schoonmaken nog eenvoudiger en aangenamer: de flexibele en uittrekbare slang die bij de set wordt geleverd, garandeert maximale bewegingsvrijheid. De bijgeleverde borstel voor dierenharen heeft een extreem zacht, rubberen oppervlak. Dit verwijdert niet alleen op betrouwbare wijze losse haren, het geeft je trouwe viervoeter ook een rustgevende massage.
Kenmerken en voordelen
Deze set is ideaal voor het verwijderen van dierenhaar
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|415 x 100 x 43
Toepassingen
- Dierlijk haar