De extra scherpe stalen messen voor de accu-aangedreven LMO 18-36 Battery grasmaaier laten geen haveloze grassprieten achter. Met een maaibreedte van 36 centimeter maaien ze het gazon netjes en laten geen oneffenheden achter, ook in ongelijke gebieden. Met weinig fysieke inspanning snijden de uitstekende stalen messen elk gazon en leveren een uitstekend snijresultaat. Als het mes van de grasmaaier moet worden vervangen, zijn slechts een paar handbewegingen met een schroef nodig en kan de bewerking worden voortgezet in het weelderige groen. En dankzij de slimme vorm van het mes, komen de maairesten zonder resten in de trechter terecht. Dit maakt maaien leuk!