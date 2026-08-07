Het gazon wordt gemaaid, de het gemaaide gras verdwijnt in de opvangbak zonder resten dankzij de slimme vorm van het mes, een perfecte dag in de tuin dus! De vlijmscherpe stalen messen voor de 36-40 maaien zonder rafelige grassprieten of oneffenheden in het gazon. Met deze messen wordt de gewenste maaihoogte betrouwbaar bereikt met een maaibreedte van 40 centimeter en blijft een gazon achter dat het bekijken waard is! Voor het verwisselen van het grasmaaierblad zijn slechts enkele snelle en eenvoudige handelingen nodig.