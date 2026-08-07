Mes grasmaaier LMO 36-40
Geen haveloze grassprieten, geen oneffenheden - gegarandeerd met het krachtige grasmaaierblad van staal met een maaibreedte van 40 cm voor de LMO 36-40.
Het gazon wordt gemaaid, de het gemaaide gras verdwijnt in de opvangbak zonder resten dankzij de slimme vorm van het mes, een perfecte dag in de tuin dus! De vlijmscherpe stalen messen voor de 36-40 maaien zonder rafelige grassprieten of oneffenheden in het gazon. Met deze messen wordt de gewenste maaihoogte betrouwbaar bereikt met een maaibreedte van 40 centimeter en blijft een gazon achter dat het bekijken waard is! Voor het verwisselen van het grasmaaierblad zijn slechts enkele snelle en eenvoudige handelingen nodig.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette maairesultaten zonder rafelige grassprieten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het blad landen de stekken zonder resten in de opvangbak.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaierblad is ideaal voor de accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-40.
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|40
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 52 x 17
Toepassingen
- Gazon