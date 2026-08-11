Mes grasmaaier LMO 36-46
Met een maaibreedte van 46 cm laat het grasmaaierblad van de LMO 36-46 perfect gemaaide grassprieten achter, zonder rafelen of oneffenheden.
De extra scherpe stalen messen van de accu-aangedreven LMO 36-46 grasmaaier laten een brede rij netjes gemaaid gras achter: 46 centimeter breed met variabele maaihoogte. De messen van de grasmaaier zijn niet alleen scherp, ze zijn zo goed gevormd dat het maaisel residuvrij in de afvalbak belandt, zodat achteraf harken niet nodig is. De messen van de grasmaaier kunnen eenvoudig worden vervangen met slechts een paar handelingen.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette snijresultaten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het blad landen de stekken zonder resten in de opvangbak.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaierblad is ideaal voor de accu-aangedreven grasmaaier LMO 36-46.
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|46
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|460 x 53 x 15
Toepassingen
- Gazon