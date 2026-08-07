Meubelborstel VC 5
De meubelborstel met zacht borstelhaar verwijdert behoedzaam stof van planken, lampen, gevoelige oppervlakken en elektronische apparatuur.
Als stof op meubilair, lampen of elektronische apparatuur niet op de juiste wijze wordt verwijderd, kunnen er lelijke sporen of zelfs krassen achterblijven. Met de meubelborstel die bestaat uit zachte haren, reinigt u de verschillende oppervlakken niet alleen grondig, maar ook behoedzaam en gegarandeerd zonder beschadiging. De meubelborstel is verkrijgbaar als extra accessoire voor de stofzuiger VC 5. Kan eenvoudig op het apparaat worden aangebracht.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher compacte zuiger VC 5
Eenvoudige bevestiging op het apparaat
Zachte borstelharen voor een behoedzame reiniging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|117 x 41 x 71
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Meubilair
- Gevoelige oppervlakken