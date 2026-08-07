Als stof op meubilair, lampen of elektronische apparatuur niet op de juiste wijze wordt verwijderd, kunnen er lelijke sporen of zelfs krassen achterblijven. Met de meubelborstel die bestaat uit zachte haren, reinigt u de verschillende oppervlakken niet alleen grondig, maar ook behoedzaam en gegarandeerd zonder beschadiging. De meubelborstel is verkrijgbaar als extra accessoire voor de stofzuiger VC 5. Kan eenvoudig op het apparaat worden aangebracht.