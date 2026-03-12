Parketzuigmond
De Kärcher parketzuigmond met zachte borstelharen om parket en andere gevoelige harde vloeren veilig te reinigen.
De parketzuigmond met zachte borstelharen voor een veilige reiniging van harde vloeren zoals parket en laminaat, maar ook kurk, pvc, linoleum en tegels.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor Kärcher stofzuigers & stofzuigers met waterfilter
Zachte borstel met natuurlijk haar (paardenhaar)
- Voor zacht en behoedzaam reinigen zonder krassen.
Flexibel gewricht
- Uitstekende wendbaarheid en gemakkelijk schoon te maken onder meubels.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|301 x 175 x 54
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Gevoelige oppervlakken