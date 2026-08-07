Power sproeier 0°, 110
Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte ( )
|110
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Zilver
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Power sproeier 0°, 110
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