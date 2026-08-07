Power sproeier 25°, 155

Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.

Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 155
Hoek (°) 25
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur Zilver
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Power sproeier 25°, 155 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.