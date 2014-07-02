RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)
Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
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Reserveonderdelen RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.