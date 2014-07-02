Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen
De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 × 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)
Kenmerken en voordelen
Roterende door water aangedreven wasborstel
- Geen extra motor vereist voor aandrijving van borstels.
- Compacte en lichte constructie.
Bevestiging op straallans (aansluiting M18x1,5)
- Eenvoudig en stabiel.
Nylon borstelharen
- Oppervlakken worden behoedzaam gereinigd.
Grote mechanische reinigingskracht door rotatie
- Voortreffelijke reinigingsprestatie.
- Werkt sneller dan standaard wasborstels.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|Materiaal
|Nylon
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen
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