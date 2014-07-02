Set lekvrije banden
De schuimwielen combineren het comfort van luchtbanden met de lekvrije eigenschappen van massieve rubberen banden.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Set lekvrije banden
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.