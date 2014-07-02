Set lekvrije banden

De schuimwielen combineren het comfort van luchtbanden met de lekvrije eigenschappen van massieve rubberen banden.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,5
Reserveonderdelen Set lekvrije banden 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.