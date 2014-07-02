Slanghaspelbevestigingsset voor hogedrukbenzineapparaten, 30 m
Slanghaspelset voor montage op machine. De perfecte oplossing voor veilig en ruimtebesparend opbergen van slangen.
Slanghaspelset voor montage aan het apparaat. De perfecte oplossing voor een veilige en plaatsbesparende opberging van de hogedrukslang. Kan worden aangesloten aan hogedrukreinigers. Draait ook onder druk. Aansluiting : 22 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|30
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,5
Verpakkingsinhoud
- Haspel
- Koppelslang
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Slanghaspelbevestigingsset voor hogedrukbenzineapparaten, 30 m
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