Stoom sproeier 40°, 080

Stoomsproeier van messing voor gebruik van de stoomfunctie van de HDS.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 80
Hoek (°) 40
Aansluitdraad EASY!Lock
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Stoom sproeier 40°, 080 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.