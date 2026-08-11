Variabele hoek sproeier, 080

Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.

Kärcher variabel hoekmondstuk voor hogedruk spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Reserveonderdelen Variabele hoek sproeier, 080 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.