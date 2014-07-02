Vuilfrees, 100

Vuilfrees — roterende puntstraal — 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Mondstukgrootte ( ) 100
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Reserveonderdelen Vuilfrees, 100 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

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