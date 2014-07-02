Vuilfrees, 120
10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Mondstukgrootte ( )
|120
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Vuilfrees, 120
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.