Vuilfrees, 170

Dirt Blaster – roterende penstraal – 10x reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Mondstukgrootte ( ) 170
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Vuilfrees, 170 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.