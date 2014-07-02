Vuilfrees, 170
Dirt Blaster – roterende penstraal – 10x reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Mondstukgrootte ( )
|170
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
Reserveonderdelen Vuilfrees, 170
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