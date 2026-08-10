Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
De zuigbuizenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Materiaal
|Kunststof
|Lengte (mm)
|505
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|502 x 80 x 40