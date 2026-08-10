Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

De zuigbuizenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Materiaal Kunststof
Lengte (mm) 505
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 502 x 80 x 40
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